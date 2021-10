Vémolov kolega z Londýna sa dočkal. Bellator potvrdil dôležitú zmenu

Zmenu ohlásil prezident Bellatoru Scott Coker v relácii The MMA Hour . Informáciu následne potvrdil tlačový odbor organizácie.

Hlavné zápasy večera budú mať päť kôl bez ohľadu na to, či pôjde o titulový súboj. Doteraz mali netitulové hlavné zápasy len tri kolá.

Po výhre neskrýval spokojnosť, no zároveň naznačil, že mu nestačí remízové skóre. Namiesto titulového zápasu si vypýtal trilógiu s Limom.

Brit Page chcel súperovi oplatiť prehru spred dvoch rokov a napokon sa mu to podarilo, hoci len veľmi tesne. Na jeho stranu sa po troch vyrovnaných kolách postavili dvaja z troch bodových rozhodcov.

Ďalej apeloval na promotérov, aby nabudúce spravili dôležitú zmenu. „Urobme to na päť kôl. Prečo nie? Dajte nám viac času.

Ak by to po troch kolách znova vyzeralo rovnako, budem mať ďalšie dve kolá na to, aby som našiel kľúč a ukončil ho,“ povedal Page na pozápasovej tlačovej konferencii.

Tímovému kolegovi Karlos Vémolu z London Shootfighters vyšli v ústrety. Všetky hlavné zápasy budú mať v Bellatore od 1. januára 2022 päť kôl.