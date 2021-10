Deň D svetového boxu. Wilderovi ide o povesť, Fury môže potvrdiť dominanciu

V zápase hviezd budú v hre tiež prestížne tituly organizácie WBC a magazínu The Ring. Pre atraktívnosť tohto duelu dvoch pozoruhodných boxerských štýlov a osobností to však neznamená tak veľa. V stávke je omnoho viac. Ide o prestíž.

„Samozrejme, budem to sledovať. Veľmi ale nad tým, kto bude víťazom nepremýšľam. Určite to bude dobrý súboj, Wildera by som neodpisoval, stále má knokautový úder.

Boj o kráľa najťažšej váhovej kategórie v profesionálnom boxe tak nápadne pripomína známu televíznu šou The Game of Thrones. Nech je, ako chce, ani jeden zo spomínaných zápasníkov si duel Furyho a Wildera ujsť nenechá.

Organizácia WBC navyše priliala olej do ohňa nariadením, aby šampión, ktorý buď v nedeľu získa alebo obháji jej titul, musel pred zjednocujúcim duelom ešte čeliť vyzývateľovi podľa jej vlastného výberu. S veľkou pravdepodobnosťou by sa jednalo o Dilliana Whytea.

Nech už bude titul držať jeden alebo druhý, budem proti nemu zápasiť. Wilder alebo Fury, je mi to jedno,“ prezradil pre DAZN neporazený držiteľ štyroch svetových titulov ťažkej váhy Oleksander Usyk. V podobnom duchu sa pre novinárov vyjadril aj jeho rival Anthony Joshua.

Fury je génius v pohybe, Wilder sa spolieha na jednoduchosť

Štylisticky ide o stret dvoch rozdielnych bojovníkov. 33-ročný zápasník s prezývkou Gipsy King si zakladá na jeho neustálom pohybe na nohách, bleskurýchlych reflexoch a práci so vzdialenosťou.

Málokedy sa stane, aby ho súper čisto zasiahol. Fury sa úderu efektne vyhne, ubráni ho do krytu alebo ho „sklepne“ z jeho trajektórie svojimi dlhými rukami. Pre predstavu, rozpätie paží obra z Manchestru je neuveriteľných 216 cm.

Napriek tomu, že je o poznanie ľahší Wilder v šírke boxerského repertoáru horším boxerom, všetko doháňa svojou povestnou priskočenou kombináciou. Najskôr predný úder, ktorý pripraví miesto pre tvrdý knokaut zo silnejšej zadnej ruky.

Môže to pôsobiť príliš jednoducho, ale americkému boxerovi to skrátka vychádza. V podstate by sme jeho súboje mohli označiť ako čakanie na spomínanú kombináciu. Niekedy to s ním nevyzerá dobre, ale potom príde tvrdá zadná, ktorou zvykne vyhrávať.