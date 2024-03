Švédi sú pobúrení. Na trať legendárneho Vasovho behu sa vrhli klimatickí aktivisti

BRATISLAVA. Slávny Vasov beh vo Švédsku sleduje viac ako osem miliónov ľudí. Pre krajinu je to mimoriadna udalosť. Naviac, cez víkend sa uskutočnil jubilejný stý ročník.

Nórsky lyžiar Torleif Syrstad si šiel v nedeľu s veľkým náskokom po triumf, ale kilometer pred cieľom sa mu to stopy vrhli traja aktivisti z hnutia Restore Wetlands.

Do cieľa prišiel so štvorminútovým náskokom na krajana Johana Hoela a Švéda Alvara Myhlbacka.

Boj proti fosílnym spoločnostiam

Vo švédskom štúdiu panovalo ešte väčšie rozhorčenie. „Mohlo to dopadnúť veľmi zle. Nemôžete robiť niečo také na úkor ostatných,“ hneval sa expert SVT Anders Blomquist.

„Som nahnevaná a iba sa na to pozerám. Mohli zničiť sny pretekárov. Predstavte si, že by ich bolo viac a súťaž by bola zničená,“ pritakala kolegyňa Britta Johanssonová.

Hnutie Restore Wetlands chcelo svojimi činmi upozorniť na sponzorov pretekov Volvo a Preem, ktorí symbolizujú fosílny priemysel, ktorý negatívne ovplyvňuje klímu.