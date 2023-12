Lídrom bol Kobe Bryant. Zlatý americký tím z Pekingu uvedú budúci rok do Siene slávy

NEW YORK. Zlatý americký basketbalový tím z OH 2008 by mali uviesť do Siene slávy budúci rok. Medzi predbežnými kandidátmi je aj bývalý hráč Bill Laimbeer či tréner Mike Fratello.

Súčasťou víťazného tímu na OH v Pekingu boli napríklad hviezdni Kobe Bryant, LeBron James či Vince Carter.

Triumf prišiel po bronze na aténskych OH 2004, kde superfavorit nenaplnil očakávania, keď nestačil v semifinále na Argentínu 81:89.