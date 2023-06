Nádej zhasla za pár minút. Toto sa nám nemôže stať, vraví Jakubcová

Tím trénera Juraja Suju to mal vo svojich rukách. Na začiatku záverečnej časti dokonal úspešný návrat do zápasu, keď dokázal vyrovnať na 55:55.

"Dobrou, trpezlivou a disciplinovanou hrou sme sa vrátili do hry. Chceli sme to rozhodnúť útokom, ale podľa mňa zlými strelami, aj keď chceme strieľať rýchlo a možno skoro z voľných pozícií, ale treba lepšie vyberať.

Myslím si, že v našom tíme je to o tom, že v každom zápase môže niekto iný pomôcť a tiež iným spôsobom. Sú to naše silné zbrane, ktoré sme ešte neukázali," vravela odhodlane autorka 9 bodov Sabína Oroszová.

"Pozitívom bolo prvých 30 minút. Myslím si, že sme sa Maďarkám vyrovnali agresivitou. Mali trochu iné zbrane ako my, ale fungovalo nám to. Vo štvrtej štvrtine to bol taký kiks, ktorý sa nemôže stávať, keď chceme vyhrať.

Po prvom zápase ešte nie je z pohľadu postupových šancí Sloveniek nič stratené, záverečná štvrtina s Maďarskom je však výstrahou pred oveľa náročnejšími skúškami, ktoré ich v rámci v D-skupiny čakajú.

"Musíme sa pozrieť na video, pretože sa to stalo veľmi rýchlo. Zrazu z 55:55 prišiel úsek 1:19, musíme to ukontrolovať, možno spomaliť hru. Toto sa nám nemôže stať, že sa vrátime do zápasu, dali sme do toho veľkú energiu.

Mali sme to ustáť, ísť krok po kroku. Boli sme rozbehnuté v tomto momente a snažili sme sa ísť ďalej, no treba hrať zodpovedne, nielen zbrklo," myslí si pivotka Ivana Jakubcová, autorska ôsmich bodov.

Proti Srbkám to bude o level vyššie

Už v piatok 16. júna o 20.45 h čaká Slovensko jeden z hlavných favoritov šampionátu, úradujúci majster Európy - Srbsko.

Mimoriadne skúsený tím, na čele s jednou z najlepších súčasných tréneriek, Marinou Maljkovičovou, bude pre všetkých veľkou výzvou.