Memphis opäť vyhral, nezastaviteľný Jokič zaznamenal ďalšie triple-double v sezóne

Jokič má na konte 3686 asistencií v 568 zápasoch, English ich zaznamenal 3679 v 837 zápasoch. "Milujeme, keď vidíme, že sa môžeme zlepšiť. A vidíme, že počas zápasu máme dobré i zlé momenty. Štvrtá štvrtina bola víťazná a som rád, že vždy zapneme, keď to potrebujeme," citovala Jokiča agentúra AP.

Steven Adams z Memphisu zaznamenal 10 doskokov, pričom jedným 17 sekúnd pred koncom duelu rozhodol o triumfe domácich.

Novozélandský reprezentant chytil loptu po úspešnom bloku spoluhráča Dillona Brooksa. "Máme tu veľa psov, ktorí sú pripravení hrýzť každú noc," povedal Brooks.

V Los Angeles podal LeBron James ďalší skvelý výkon, ale nestačili to na to, aby Lakers prehrali so Sacramentom Kings 116:111.

James, ktorý má nakročené k tomu, aby budúci mesiac predbehol lídra Kareema Abdula-Jabbara v tabuľke najlepších strelcov NBA v histórii, dosiahol 32 bodov, osem doskokov a deväť asistencií.

Lakers však prehrali svoj 25. zápas v sezóne po solídnom výkone hostí, za ktorých zaznamenal De'Aaron Fox 31 bodov.





