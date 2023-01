Dončič a Jokič búrajú stereotyp ideálnej športovej postavy. Ako je možné, že kraľujú NBA?

BRATISLAVA. V tejto chvíli sú obaja favoritmi na zisk ocenenia pre najužitočnejšieho hráča v NBA. Srb Nikola Jokič získal dve posledné ocenenia MVP v rokoch 2021 a 2022.

Ak by vyhral aj tento rok, stal by sa štvrtým hráčom v histórii, ktorému by sa niečo takéto podarilo (Russell 1960-63, Chamberlain 1965-68 a Bird 1983-86).

Pre slovinského basketbalistu Luku Dončiča by to bolo prvé ocenenie v kariére. Práve on je v tejto chvíli podľa kurzov lídrom.

Navyše by to bolo už po piatykrát za sebou, čo túto cenu získal hráč s európskym pasom. A aby toho nebolo málo, hneď za nimi je v kurzoch tretí najväčší favorit Grék Giannis Antetokounmpo.