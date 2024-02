V súboji európskych pivotov Jokič neuspel, Lakers vyrovnali klubový rekord

Los Angeles doma zdolali hráčov New Orleans Pelicans 139:122. Už v prvom polčase dali 87 bodov a v druhej štvrtine nastrieľali 51, čím vyrovnali klubový rekord.

Na triumfe Lakers mal hlavnú zásluhu D'Angelo Russell, ktorý pre problémy s kolenom vynechal jeden zápas. Pripísal si 30 bodov, keď premenil 6 trojok.

"Pelikánom" nestačilo 30 bodov Ziona Williamsona a ukončili sériu štyroch triumfov. "Ukázali sme našu silu v ofenzíve.

Hrali sme skrátka správne, cítili sme sa dobre, dostali do rytmu a už to skrátka išlo," pochvaľoval si Russell, o ktorom sa špekulovalo, že by mohol pred uzávierkou výmien tím opustiť, no Lakers napokon nepristúpili k žiadnej zmene v kádri.

Na západe im však stále patrí až 9. priečka, ktorá znamená účasť v play in.