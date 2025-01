VIDEO: Brunson sa zranil a odišiel do šatne. Neskôr sa vrátil a vyrovnal zápis Anthonyho

NEW YORK. Americký basketbalista Jalen Brunson pomohol 44 bodmi k triumfu New Yorku Knicks nad Milwaukee 140:106 v nočnom zápase NBA.

Bol to pre neho už 17. zápas so 40 a viac bodmi v kariére, vyrovnal tak zápis Carmela Anthonyho na 3. mieste v klubovej histórii.

Brunson nastrieľal v prvej štvrtine 23 bodov, čo je jeho kariérové maximum. V tretej štvrtine sa však zranil pri nájazde na kôš. Odišiel priamo do šatne, no o šesť minút neskôr sa za hlasného potlesku vrátil späť do hry.

VIDEO: Jalen Brunson a jeho zápis