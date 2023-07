Basketbalistom roka sa štvrtý raz v rade stal Brodziansky, medzi ženami premiérovo uspela Páleníková

Slovenský pivot stále potvrdzuje príslušnosť k európskej špičke, s tímom sa dostal do semifinále Európskeho pohára (Eurocup) a v rovnakej fáze play off sa predstavil aj v najvyššej španielskej súťaži.

V tamojšej Chance ŽBL prekonala so svojím tímom rekord v počte víťazstiev za sebou. V Eurolige mala na dosah na domácom Final Four cenný kov, ale napokon jej medaila len tesne ušla.

"Nikdy to neberiem ako samozrejmosť, je to taká milá udalosť a obzretie sa za minulou sezónou. Sezóna bola ťažká, do poslednej chvíle sme nevedeli, či sme v Eurolige postúpili do Final Four, ktoré sa nakoniec konalo v Prahe a bolo to naším cieľom.

Potom sme si trochu vypili pohár horkosti do dna, keď sme v poslednej sekunde prišli o bronzovú medailu. V českej lige sme natiahli šnúru neporaziteľnosti, ale v Eurolige sme nedosiahli to, čo sme chceli," obzrela sa za uplynulým ročníkom Hejková.