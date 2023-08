New York Knicks zažaloval konkurenta z NBA, údajne im do tímu nasadil špióna

NEW YORK. Americký basketbalový klub New York Knicks zažaloval súpera zo zámorskej NBA Toronto Raptors za to, že jeho niekdajší zamestnanec Ikechukwu Azotam údajne vynášal tisíce video súborov a dôverných informácií z newyorského tímu a poskytol ich konkurentovi.

Knicks žiadajú na federálnom súde na Manhattane odškodné v neurčenej výške a potrestanie vinníkov zákazom činnosti.

New York Knicks žaluje okrem celej organizácie Toronto Raptors a Azotama aj trénera kanadského mužstva Darka Rajakoviča, ktorý prišiel do klubu len v júni.