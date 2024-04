Inter v zápase stupňoval svoje tempo, vyvrcholilo to debaklom v štvrtej štvrtine

Danilo Rakočevič, tréner Interu Bratislava: „Nečakal som takýto výsledok po nervóznom prvom polčase. Neboli sme dobre organizovaní, hľadali sme ťažké riešenia. Bol to vplyv aj play-off atmosféry. Druhý polčas bol vynikajúci, útok aj obrana boli na vysokej úrovni. Je to stále 1:1. Bol to najlepší zápas aj najlepší počas sezóny. Zajtra si oddýchneme, do Prievidze ideme bojovať.“

Saša Jankovič, tréner Prievidze: „Padalo im všetko, nám nič. Hlavami šli hráči dole, gratulujem Interu za tento výsledok. Ideme sa prirpaviť, aby sme dobre odpovedali. Naša kvalita je v základe, potom pár skúsených hráčov na lavičke. Snažíme sa im dávať priestor, no bolo aj dnes vidieť, že ešte na to nemajú.“