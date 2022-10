Dlhé minúty ich skľučovala nervozita. Banskobystričanky chválil aj tréner súpera

V prvej a tretej štvrtine ťahali za kratší koniec, no v druhej a štvrtej nazbierali viac bodov ako súperky. V prvom polčase hosťujúce hráčky viedli už o 11 bodov, neskôr bolo skóre dvakrát vyrovnané.

BANSKÁ BYSTRICA. Basketbalistky Slávie Banská Bystrica pri svojej premiére v Európskom pohári žien siahali na víťazstvo, vo štvrtkovom úvodnom zápase kvalifikácie o postup do skupinovej časti podľahli gréckemu družstvu Eleftheria Moschatou 71:72.

"Bolo cítiť, že nervozita tam je, ale mohla skôr opadnúť. Tá nervozita bola možno päť minút. Keby trvala dve minúty, tak ten náskok súpera by nebol taký veľký, a nemuseli by sme doťahovať, čo stojí veľmi veľa síl," vravel po zápase tréner Slávie Miloslav Michálik.

"Naša súhra, aj s legionárkami, sa zlepšuje. Možno nám ešte bude trvať nejaký tréning či zápas, aby sme sa úplne zohrali. Ale je to stále lepšie a lepšie," dodala.

"Náš výkon hodnotím veľmi pozitívne napriek tomu, že sme prehrali. Je polčas, sme mínus jedna, takže ideme do Grécka zabojovať o lepší výsledok a víťazstvo," vravela kapitánka slovenského tímu Laura van Dalenová.

Slovenky v európskej súťaži hnalo dopredu šesťsto divákov.

"Atmosféra bola neskutočná a som rada, že sme dokázali fanúšikom, aj vďaka nim, odovzdať takýto výkon. Urobíme všetko pre to, aby sme prišli z Grécka s víťazstvom a mohli toto zažívať častejšie," povedala van Dalenová.



Pochvala od súpera

Tréner gréckeho súpera priznal, že víťazstvo sa nerodilo ľahko.

"Zápas bol veľmi náročný, s čím sme počítali, lebo Bystrica je veľmi dobrým tímom. Dnes to bol len prvý polčas tohto dvojzápasu, teraz si oddýchneme a pripravíme sa na ten druhý," povedal tréner gréckeho družstva Marios Despotakis vyzdvihol kvalitu Banskobystričaniek:

"Bystrica má niekoľko silných zbraní, dobré hráčky. My sme sa snažili zastaviť ich akcie. Niekedy sa nám to darilo, niekedy nie. Je to veľmi náročná kvalifikácia s dvomi dobrými družstvami.

Dúfam, že budeme mať doma ďalší dobrý zápas v ofenzíve, opäť vyhráme a postúpime do skupinovej fázy," dodal.