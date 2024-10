Piešťany začínajú púť v pohárovej Európe. Konečne to vypukne, teší sa tréner

PIEŠŤANY. Basketbalistky Piešťanských Čajok sa siedmykrát v klubovej histórii predstavia v Európskom pohári (Eurocup). Úradujúci majster Slovenska odštartuje účinkovanie v E-skupine v stredu 9. októbra o 20.00 h na palubovke francúzskeho Charnay Basket. Žreb síce prihral tímu z kúpeľného mesta náročných súperov, ale to nič nemení na jeho ambíciách získať čo najviac výhier a pobiť sa o postupovú miestenku. Čajky sú už pravidelným účastníkom druhej najlepšej ženskej súťaže Európy, doterajším maximom je postup do play off spred dvoch rokov. V tomto ročníku sú jediným zástupcom zo Slovenska.

"Myslím si, že všetci sa tešíme na túto časť sezóny – Eurocup. V podstate celá naša príprava bola orientovaná na túto súťaž, takže konečne to vypukne. Všetci sme plní očakávania. Nečaká nás nič jednoduché, ale vieme, do čoho ideme a o čo hráme. Atmosféra je dobrá," priblížil pre TASR aktuálnu situáciu tréner Piešťan Peter Jankovič.

Program Piešťanských Čajok v E-skupine Eurocupu streda 9. októbra o 20.00 h: Charnay Basket – Piešťanské Čajky streda 16. októbra o 18.00 h: Piešťanské Čajky – Bodrum Basketbol streda 23. októbra o 18.00 h: Piešťanské Čajky – Šopron Basket streda 30. októbra o 18.00 h: Piešťanské Čajky – Charnay Basket štvrtok 21. novembra o 17.00 h:

Bodrum Basketbal – Piešťanské Čajky streda 27. novembra o 18.30 h: Šopron Basket – Piešťanské Čajky

Jeho zverenkyne majú za sebou už významnú porciu zápasov pred úvodným vystúpením v E-skupine. V príprave čelili tomu najlepšiemu z okolitých krajín, čo ich dokonale pripravilo na „ostrý“ štart sezóny. "Naša príprava bola zameraná na Eurocup, hrali sme proti veľmi silným tímom, viac-menej z Euroligy. Aj napriek tomu, že sme nedokázali vyhrať ani v jednom stretnutí, tak sme dokázali hrať dobré zápasy. V tomto smere nám to určite pomohlo. Dobre sme tiež rozbehli slovenskú ligu, aj v Stredoeurópskej lige sme hlavne v prvých dvoch dueloch ukázali veľkú silu, najmä v obrane, čo by sme chceli. Pevne verím, že opäť sa dostaneme do tohto módu a k eurocupovým zápasom pristúpime trochu inak. Chceme byť koncentrovaní od prvej sekundy, pretože v tejto súťaži sa každá chyba trestá a nik nebude na nás brať ohľad, keďže každý chce vyhrať. Na to sa musíme pripraviť," zamyslel sa kouč Čajok. Do Francúzska cestujú Piešťany so šesťzápasovou víťaznou sériou, po tri úspechy za sebou zaznamenali v domácej Tipos Extralige a tiež v obnovenej Stredoeurópskej lige. "Začiatky sezóny nie sú úplne podľa predstáv, je to také kostrbaté. Podľa výsledkov to možno tak nevyzerá, ale proti súperom z Eurocupu by sme už po polčase prehrávali o 15 bodov, ak by sme otvorili zápasy takýmto štýlom. Ja verím, že sa nad sebou zamyslíme a budeme hrať koncentrovanejšie, respektíve zodpovednejšie. Jednoducho, trochu sa v úvode prispôsobujeme súperovi a mohlo by nás to stáť drahé body," povedala otvorene pivotka Alica Moravčíková.

Pre úradujúceho slovenského šampióna má účinkovanie v nadnárodných súťažiach veľký význam, čo sa ukazuje aj na dosiahnutých úspechoch v predchádzajúcich sezónach. "Každý jeden zápas v európskych pohároch je veľkou skúsenosťou, či pre mňa, hráčky, alebo aj klub. Veľmi si vážim, že si máme možnosť zahrať Eurocup a sme priamo v skupine, takže nás čaká minimálne 6 zápasov. Každé stretnutie začína od stavu 0:0, nesmieme sa v nich vzdávať, aj keby to náhodou nevychádza, pretože nás to posúva dopredu. Skúsenosti vieme zúročiť hlavne v play off slovenskej ligy, keď už tie stretnutia nie sú nejako jednoduché. Pre mladé hráčky to bude nová skúsenosť, pre niektoré prvá s takýmito zápasmi a uvidia niečo nové. Dúfam, že ich to posunie a časom budú z toho čerpať. Uvidia, ako sa hrá basketbal na európskej úrovni," uviedol Jankovič.

Pred domácou sériou stretnutí najskôr vycestuje piešťanský tím k účastníkovi najvyššej francúzskej súťaže. Charnay je síce nováčikom v Eurocupe, ale v súťaži neplánuje byť len do počtu. "Prvý zápas nás čaká vo Francúzsku, ktoré je známe typickým basketbalom – atletickým, fyzickým a nátlakovým. Nejde síce o top tím Európy, ale ide o veľmi silného súpera. Ako nováčik skončil v predchádzajúcom ročníku na piatom mieste, čo je veľmi dobré. Túto sezónu tiež rozbehli dobre, v príprave dokázali uspieť proti euroligovým tímom. Kvalita tam určite je, ale nejdeme tam odovzdaní. Budeme sa snažiť urobiť všetko, čo je v našich silách,“ vyhlásil kouč Čajok. Jeho tím prešiel počas leta početnejšími hráčskymi zmenami, ale mnohé basketbalistky už majú skúsenosti z Eurocupu, čo môže byť výhodou. "Cestou k úspechu v týchto zápasoch určite bude obrana, koncentrovaných 40 minút, veriť samému sebe a brať strely, pretože tam nebude veľa času a priestoru. Musíme hrať rýchlo a ako jeden tím. Všetky dievčatá si musia ísť za svojim cieľom, pretože ani bez jednej nedokážeme by úspešní na palubovke," načrtla Moravčíková cestu k úspechu.