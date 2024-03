Návrat Rusov do Euroligy? Počas vojny je to sci-fi, tvrdí šéf CSKA. Prednosť má Dubaj

Euroliga to mala potvrdiť už v stredu. Nestalo sa. Bolo to trochu nečakané. Aj napriek tomu sa mnohí experti zhodujú, že sa tento projekt stane čoskoro skutočnosťou.

BRATISLAVA. Bohaté krajiny z blízkeho východu prenikajú do sveta športu čoraz viac. Futbal, motošport, golf... Najnovšie sa tlačia aj do basketbalu.

Príchod dubajského tímu by znamenal prílev peňazí do súťaží a dodatočných príjmov od sponzorov, no medzi basketbalovými fanúšikmi vládne odpor.

Chcú dokázať, že sem patria

Ako by to v praxi vyzeralo? Dubaj napokon nezažije európsku premiéru v najprestížnejšej súťaži. Začne o kategóriu nižšie - v Eurocupe.

Euroligoví akcionári sa vraj už v novembri minulého roka dohodli, že Dubaj dostane tzv. “voľnú kartu”, ktorá mu umožní bez problémov vstúpiť do ligy.