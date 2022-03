Levice ovládli medzinárodnú súťaž, vo finále deklasovali obhajcu

Alpsko-jadranský pohár - finále:

"Som veľmi rád, že sme túto trofej mohli priniesť domácim fanúšikom, sú skvelí. Oba dni nám veľmi pomohli, hnali nás dopredu a dodávalo nám to energiu. Teší ma, že sa nám podarilo získať trofej, ktorá patrí hlavne divákom."

V domácom drese potiahol víťazov Šimon Krajčovič osemnástimi bodmi, zároveň získal cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) Final Four:

Strelecký účet finálového zápasu síce otvoril domáci Bojanovský, ale hneď na to prišla päťbodová odpoveď Pardubíc. V prvej štvrtine sa hral otvorený, útočný a vyrovnaný basketbal. Tímy si viackrát vymenili tesné vedenie.

Domáci tím výborne nastúpil do tretej 10-minútovky, bola na ňom vidieť obrovská snaha a nasadenie. Tá sa pretavila aj do skóre, Abrhám po tretej minúte upravoval na 49:39, čo bol dovtedy najvyšší náskok Patriotov v stretnutí.

"Som nesmierne šťastný. Ťažké zápasy, ťažký turnaj, za dva dni dva extrémne náročné duely. Čo viac? Snívali sme o tom, že si to v plnej hale budeme môcť užiť a to sa stalo skutočnosťou. Sme za to veľmi radi.

Šesť minút pred koncom to bolo tuším len o štyri body, čiže bolo to o každej lopte. Teší ma, že sme verili vo svoje schopnosti. Každý chlap, ktorý vošiel na palubovku, zabojoval a zvládli sme to,“ povedal tréner Levíc Michal Madzin.