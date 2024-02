LeBron priznal, že jeho kariéra sa chýli ku koncu. Chce ju ukončiť v drese Lakers

Uviedol to po nedeľnej All Star Game NBA, v ktorej sa predstavil rekordný 20-krát.

LOS ANGELES. Americký basketbalista LeBron James by rád ukončil kariéru v drese Los Angeles Lakers.

"Som veľmi šťastný, že hrám uplynulých šesť rokov za Lakers a dúfam, že to tak zostane. Nemám však odpoveď na to, ako dlho to bude, alebo v akom drese ukončím kariéru.

Dúfam, že to budú Lakers. Je to skvelá organizácia s mnohými velikánmi. Ale uvidíme," citovala hviezdneho hráča agentúra DPA.

James si nie je istý, či bude chcieť vo svojej poslednej sezóne podstúpiť rozlúčkové turné.

"Ak mám byť úprimný, je to 50 na 50. Sú chvíle, keď si myslím, že to dlžím fanúšikom, ktorí tu so mnou boli obe dekády.

V každom meste si zaslúžia možnosť doniesť mi kvety alebo čokoľvek iné. No na druhej strane som nikdy nebol dobrý v prijímaní chvály. Je to pre mňa zvláštny pocit. Neviem, či by som sa cítil dobre," skonštatoval Američan.