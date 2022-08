Vdova po Kobem Bryantovi žiada na súde odškodné. Polícia reaguje

"Deň nehody bol pre Vanessu Bryantovú najhorší v živote a oni ho ešte zhoršili. Nasypali soľ do jej rán a rozotreli ju. Bude ju to prenasledovať navždy," dodal.

"Niet pochýb o tom, že tieto rodiny trpeli. Nedá sa to slovami opísať. Tento prípad však nie je o ich strate pri nehode, ale o fotografiách."

"Vytiahol svoj telefón a to sa nemalo stať. V jeho slabej chvíli ukázal tie fotky ďalším ľuďom a ľutuje to každý deň," skonštatovala Hashmallová, ktorá vyjadrila súcit pozostalým po obetiach nehody:

"Tie zábery nie sú na internete ani v médiách, žalobcovia ich nikdy nevideli. Nie je to omyl, ale dôkaz toho, akí boli policajti dôslední. Šerif mal podľa neho jedinú možnosť a konal rázne, rozhodovala každá sekunda," uviedla Hashmallová na margo toho, že vedúci policajného oddelenia Alex Villanueva nariadil fotky rýchlo vymazať.

Bryantová žalovala aj prepravnú spoločnosť, ktorej patrí vrtuľník a zosnulého pilota. Polícia v Los Angeles sa už údajne dohodla na mimosúdnom vyrovnaní vo výške 2,5 milióna dolárov s inými pozostalými po nehode, ale Bryantovej táto suma nestačí.

Tvrdí, že záchranári porušili zákon tým, že si bezdôvodne odfotili jej manžela a zábery ukázali aj kolegom, ktorí neboli na mieste tragédie.

Odmieta, že by konala pod vplyvom emócií alebo že by chcela na smrti svojich blízkych zarobiť. Polícia fotografie vymazala skôr, ako sa dostali do médií alebo na internet.



Bryant sa v drese Los Angeles Lakers vypracoval na jedného z najlepších hráčov modernej éry v NBA.

Počas 20-ročnej kariéry Bryant v drese Lakers päťkrát vyhral NBA a s tímom USA sa tešil z olympijského zlata v Pekingu 2008 a Londýne 2012. Kariéru ukončil v roku 2016.