Hviezdny Durant môže zamieriť do Bostonu, Nets prvú ponuku odmietli

NEW YORK. Fanúšikovia basketbalového tímu Brooklyn Nets dúfali, že po nevydarenej sezóne nepríde už nič horšie.

Po vyradení v prvom kole play off série s Bostonom, im plánujú Celtics zasadiť ďalší klinec do rakvy. Do Brooklynu totiž poslali zaujímavú ponuku za nespokojného Kevina Duranta.

Durant požiadal Nets koncom júna o výmenu. Od začiatku tejto žiadosti sa špekulovalo, kam jedna z najväčších hviezd NBA zamieri. Najväčšími favoritmi na zisk dvojnásobného šampióna bola dvojica Miami Heat a Phoenix Suns.