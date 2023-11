Dostali sme lekciu, priznal tréner. Piešťany končia v Európe po vysokej prehre

Európsky pohár žien

V tabuľke obsadili tretiu priečku s bilanciou dvoch výhier a štyroch prehier, ale vzhľadom na celkové skóre sa im z tejto pozície nepodarilo postúpiť do play off.

Priebeh zápasu

I.polčas:

Na prvé body Girony v zápase Piešťany ešte odpovedali, ale ďalšie minúty prvej štvrtiny boli hlavne o španielskom tíme. Ich podkošová prevaha rezultovala do 12-bodovej šnúry, Čajky sa naproti tomu ťažko presadzovali do ich obrany a navyše im to ani "nepadalo" podľa predstáv.