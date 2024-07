Zahrá si LeBron James po boku svojho syna? Nie je to moja priorita, hovorí Bronny

EL SEGUNDO. Mladý americký basketbalista Bronny James nevstúpil do nedávneho draftu zámorskej NBA s víziou zahrať si jedného dňa po boku svojho slávneho otca v niektorom z tímov profiligy.

"Nechcem, aby sa o mne hovorilo len skrz môjho priezviska. Chcem iba prísť do haly, tvrdo pracovať a každým dňom sa zlepšovať. Na tom jedinom mi záleží.

Myšlienky na to, že jedného dňa nastúpim v zápase po boku svojho otca, som nikdy nemal v hlave. Jasné, že budem rád, ak to vyjde, ale nie je to moja priorita," skonštatoval Bronny James.

LeBron James potichu sledoval úvodnú tlačovú konferenciu svojho syna zo zadnej časti telocvične Lakers v ich tréningovom komplexe.

Bronny na nej povedal, že vďaka otcovi je lepšie pripravený na výzvy, ktorým bude čeliť ako potenciálny hráč NBA.

"Naučil ma toho dosť a veľa z toho som si zapamätal. Už len mať dobrú pracovnú morálku, počúvať svojich trénerov a byť vnímavý. To všetko preto, aby som sa pobil o svoje miesto v tíme," povedal James mladší.

Bronny James je najstarší syn historického lídra bodovania v NBA. Vlani pôsobil vo vysokoškolskom tíme USC Trojans ako rozohrávač, ale podával nekonzistentné výkony.

Bol to zrejme aj dôsledok nečakanej srdcovej príhody z júla 2023. "Nemal som dostatočnú príležitosť ukázať sa, teraz ju už mám a veľmi sa na to teším," uzavrel Bronny James.