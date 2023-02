Slováci stále myslia na postup. Budeme bojovať, hovorí tréner Naglič

Po tréningoch v Bratislave sa presunie do Levíc, kde ju najskôr čaká domáci duel so Severným Macedónskom (štvrtok 23. februára o 18.00 h) a následne vycestuje na záverečné stretnutie D-skupiny do Dánska (nedeľa 26. februára o 15.30 h v Nästvede).

Realizačný tím Slovenska má od začiatku k dispozícii 14 hráčov, z ktorých si vždy pred zápasom vyselektuje finálnu dvanástku. Ako to už býva zvykom, tak do procesu tvorenia nominácie opäť zasiahli zranenia a ospravedlnenky.

Myslím si, že pre neho, ako mladého hráča, to môže byť dobrá motivácia. Uvidíme, ako bude vyzerať a čo môže. Viktor Juríček je opäť k dispozícii, som za to rád, pretože môže tomuto tímu pomôcť.

Šanca sa tak otvára ďalším, doteraz si ešte v predkvalifikácii ME 2025 nezahrali ani minútu Dávid Novák, Viktor Juríček a prvýkrát sa medzi mužmi dostal do výberu Martin Danielič z Komárna.

Slováci to už nemajú vo vlastných rukách

Na zmenu hernej koncepcie je potrebný nejaký čas, ale v obrane sa špeciálne musíme pripraviť na Severné Macedónsko,“ zhodnotil kouč Slovenska zmeny v hre a nové tváre v reprezentácii.

Jednoduché to nebude mať tréner nášho výberu na pozícii krídla, niektorí hráči nemajú ideálnu formu, vracajú sa po zranení, respektíve boli dlhšiu dobu bez hracej praxe. „Niektorí chlapci nie sú v ideálom hernom rytme.

Je menšia šanca, aby sme práve v reprezentácii dostali do rytmu. Je potrebné ich však využiť a cez dobrú atmosféru, tréningy a taktiku, im pomôcť,“ povedal Naglič.

Novembrové víťazstvá nad Dánskom (74:70) a Nórskom (68:56) zachovali slovenské šance na postup do „riadnej“ kvalifikácie na európsky šampionát.

V tabuľke D-skupiny sa nachádzajú na tretej priečke s bilanciou dvoch výhier a dvoch prehier, rovnako je na tom aj Nórsko, ale v jeho prospech hovorí skóre zo vzájomných zápasov.

„Každý chce vyhrávať, každý to má rád. Odohrali sme dva veľmi dobré zápasy. Jediné, čo ma mrzí je, že stále nemáme kompletnú zostavu.

Najskôr nám chýbal Brodziansky, prehrali sme oba zápasy na úvod, teraz nemáme k dispozícii Ihringa. Na oboch stojí naša hra, špeciálne v útoku. Čo môžem povedať, tak určite budeme do konca bojovať,“ vyhlásil tréner Slovákov.

Postupová situácia nie je úplne v našich rukách, pretože ďalej ide len víťaz skupiny. Najbližšie je k splneniu tohto cieľa Severné Macedónsko, ktoré ešte v „déčku“ neprehralo.

Ak chcú Slováci živiť šancu do nedele, tak musia vyhrať nad najbližším súperom o 5 a viac bodov, aby mali v prípade rovnosti bodov lepšie skóre zo vzájomných zápasov.

Keď by to reprezentácii Slovenska vo februári s postupom nevyšlo, tak v auguste by mala odštartovať tretia, záverečná fáza predkvalifikácie ME 2025. Do nej spadnú všetky neúspešne tímy z prvej a druhej fázy.