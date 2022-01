Zvolenčania plánovane na dve minúty vymenili brankára. Verí, že nebude musieť platiť

BANSKÁ BYSTRICA. Netradičná výmena brankárov Zvolena sa udiala v nedeľnom derby hokejovej Tipos extraligy v Banskej Bystrici. Medzi žrde Zvolena išiel od začiatku duelu Adam Trenčan, ktorý nahradil zranenú jednotku Robina Rahma, lenže v 25. minúte sa rozhodol tréner Peter Oremus pre netradičný ťah. Trenčana na dve minúty vymenil 18-ročný Martin Halama a pripísal si prvý štart v A-tíme úradujúceho majstra. Rahm už trénuje "Dal som Martinovi Halamovi takúto príležitosť. Obaja brankári dobre pracujú na tréningu, tak Trenčan ako i Halama. Určite to Martina povzbudí. Možno v najbližšom čase ho pošlem na ľad na dlhšiu dobu.

Teraz moje rozhodnutie bolo takéto. Čo sa týka Rahma, už trénuje, ale nie je ešte úplne zdravotne fit. Rozhodnutie, že Adam Trenčan pôjde do bránky od začiatku stretnutia, padlo už dávnejšie," vysvetlil neobvyklý ťah s brankármi kouč Peter Oremus.

Zvolenčania vyhrali v Banskej Bystrici 1:0 práve vďaka čistému kontu Adama Trenčana. Ten po zápase priznal, že súťažná nedeľa bola pre neho netradičným dňom: "Vravel som si, že je ´skvelý´ deň. Už na rozcvičke pred zápasom som dostal dobrú šupu do hlavy. Bol som trošku oťapený. Potom som prišiel na ľad a zakopol som, tak som si vravel, že to bude ´super´ deň. Potom hneď na mňa padol hráč, druhýkrát na členok a tretí na chrbát. Povedal som si, že to bude fakt zaujímavé. Ale nakoniec sa to vrátilo a my sme vyhrali futbalovo 1:0. Zvládli sme to, čo je skvelé." Tréner mu to avizoval Trenčan sa vyjadril aj k svojmu netradičnému vystriedaniu na dve minúty, konkrétne v rozpätí 25. až 27. min: "Prišiel namiesto mňa nakrátko do bránky Martin Halama, skúsil si to, chcel mať prvý štart, chytil si pár pukov, nabudúce pôjde možno na dlhší čas. Mňa teší prvá nula, chalani hrali výborne, bol to defenzívnejší hokej, poctivý. Som rád za každú šancu."

Martin Halama sa o svojom krátkom pobyte v bránke dozvedel od trénera Oremusa v prestávke medzi prvou a druhou tretinou. "Tréner mi avizoval, že pôjdem do bránky na jedno striedanie v druhej alebo v tretej tretine, že sa mám pripraviť na to. Ja som povedal, že dobre, že môžem. Bolo to síce trošku ťažšie, predsa len som bol trochu zamrznutý, ale veľmi som si to užil. Som vďačný trénerovi za šancu. Verím, že to nebolo poslednýkrát. Čelil som tam príležitosti Ščerbaka, som si vravel, že čo keď pôjde na mňa, predsa len hral v Montreale, že čo budem robiť, no veril som si, že ho vychytám, že sa musí odzrkadliť moja tvrdá robota na štadióne," opísal situáciu Halama. Ten verí, že za svoj prvý štart v extralige nebude nič platiť do klubovej pokladne: "Do pokladnice azda neprispejem za prvý štart, keďže som bol v bránke len chvíľu. Verím, že mi to Braňo Kubka odpustí."