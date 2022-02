Bystričania si spravili psychický relax v Španielsku, Ihnačáka dojali fanúšikovia

"Už predtým, ako sme do Banskej Bystrice prišli, som vedel, že to bude ťažký zápas. Domáci hrajú na menšom ihrisku, čo je pre nich výhodou. Majú silný tím, zlepšili sa oproti minulým mesiacom a týždňom. Hrajú lepšie a tímovo. My sme nemali dobrý vstup do zápasu, súper bol lepší na puku a dobre forčekoval," zhrnul.

Práve hra v oslabení ide "baranom" počas tohto ročníka nadmieru dobre. Aj v utorok v nej mohli pridať ďalšie góly, zatiaľ ich strelili šesť. Obrovskú možnosť mal hlavne Gilbert Gabor, po krásne prihrávke Bergera trafil v prečíslení žrď.

"Videl som, že brankár išiel na mňa, tak som to chcel ľahko poslať na druhú stranu. Dostal som krásnu prihrávku od Chasea Bergera, je to kompletný hráč a hrá sa s ním výborne. Nanešťastie som trafil konštrukciu bránky, ale to sa stane.

Máme proste dobrých hráčov na oslabenia, preto sa nám darí. Poskladal sa dobrý mix jednotlivcov, kvalitní centri na buly, krídla a obetaví obrancovia, zablokujeme veľa striel. V neposlednom rade nám pomôžu brankári. Všetko si to sadlo a aj súperi zistili, že máme dobré oslabenia. Nebolo to tak od začiatku sezóny, no v poslednom čase je to oveľa lepšie," pochvaľuje si Gabor.

Psychický relax v Španielsku

Keďže posledný duel odohrala Banská Bystrica 6. februára a ďalší ich čakal 15. februára, tréner Antti Karhula dal hráčom niekoľko dní voľna: "Bol som s kamarátmi aj so spoluhráčmi na Malorke. Nebolo tam až tak teplo ako v lete, ale užili sme si to a spravili sme si taký psychický relax pred záverom základnej časti. Aj v kabíne sme si povedali, aby sme prišli oddýchnutí najmä psychicky. Každý deň teraz musíme rozmýšľať o hokeji a byť sústredení. Každý jeden duel je pre nás v boji o prvú šestku dôležitý," uvedomuje si rodák zo Štokholmu.

"Všetci sme prišli po voľne naspäť s čistou hlavou. Stanovili sme si ciele do posledných desiatich zápasov základnej časti a začali sme ich plniť výborne. Košiciam vyšli posledné zápasy, boli sme pripravení na ich hru. My v tomto období hráme dobre. Máme úplne iný tím ako v prvej polovici sezóny. Všetci to vidíme. Pomáha nám aj to, že hráme doma pred našimi skvelými fanúšikmi. Všetci sme sa zomkli, zlepšila sa chémia v kabíne aj na ľade," dodal spokojný Gabor.