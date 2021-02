Rusko čaká 16 rokov. Myslel som si, že Novak vypadne, vraví vyzývateľ Djokoviča

MELBOURNE. "Nemám prečo mať tlak, nemám čo stratiť," vyhlásil po postupe do finále Australian Open Daniil Medvedev.

"Z toho jedného finále, ktoré som už hral, som sa veľa naučil. Samozrejme, nejde o to, že sa naučíte, čo máte zahrať v konkrétnej situácii. Hral som však finále proti jednému z najlepších. Teraz budem hrať proti ďalšiemu," vravel pre akreditované médiá Medvedev.

"Nenazval by som sa outsiderom, ale skôr vyzývateľom," vravel po zápase Medvedev.

Na druhej strane, Medvedev postúpil do grandslamového finále po druhý raz v kariére. V roku 2019 prehral po veľkom boji na US Open s Djokovičovým veľkým rivalom Rafaelom Nadalom.

Ten po prehre vyhlásil, že by bolo skvelým okorenením, ak by Australian Open vyhral práve Medvedev.

Medvedev na ceste do finále musel otáčať v treťom kole súboj so Srbom Filipom Krajinovičom z 0:2 na sety. Okrem toho ani v jednom zápase neprišiel o set. V semifinále zdolal Stefanosa Tsitsipasa.

"Možno vyhrá Medvedev celý turnaj, nečudoval by som sa," vyhlásil pre akreditované médiá Tsitsipas.

"Preňho aj pre náš šport by to bolo dobré, stále vyhrávajú Novak, Roger a Rafa. Toto by bolo nové korenie," dodal.

Djokovič mu nič nedaruje

Djokovič a Medvedev sa spolu doposiaľ stretli sedemkrát. Vo vzájomnej bilancii vedie 4:3 Srb. Posledný zápas na Turnaji majstrov 2020 však vyhral v dvoch setoch Medvedev.

"Každý zápas je iný, na štatistiku sa príliš nepozerám. Na grandslame sme spolu hrali len raz. Prehral som. Vtedy som nebol na úrovni ako dnes. Ale hral som s ním sedemkrát. Takže mám dosť skúseností," vravel Medvedev.