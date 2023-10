Chára odbehol tretí maratón v priebehu troch týždňov a opäť posunul svoje maximum

Mal za sebou 25 sezón profesionálneho hokeja, 1680 zápasov v základnej časti NHL, 200 v play off Stanleyho pohára a ďalšie zápasy v drese slovenskej reprezentácie.

"Bola to pre mňa trochu zmena, ale bola príjemná zmena. Oveľa viac času trávim s rodinou - najmä s deťmi, vozím ich do školy a zo školy, chodím s nimi na ich športové podujatia.

Chára komentoval aj svoju vášeň pre maratóny. "Posun od hokeja k behu na dlhé trate nebol taký náročný, pretože beh a bicykel som počas hokejovej kariéry využíval v príprave na sezónu.

Keď som skončil s hokejom, už som toľko nekorčuľoval, ale cyklistike a behu som sa venoval naďalej s rovnakou intenzitou.

Začal som behať dlhšie trate a stretol som sa s ľuďmi, ktorí mi pomohli pripraviť sa na maratón.

Tréning na dlhé trate je vždy náročný, ale zároveň je to veľká zábava. Bežecká komunita je veľmi priateľská. Vždy je to pre mňa nová skúsenosť, a zároveň to beriem s veľkou pokorou."