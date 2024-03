Dudinskú päťdesiatku ovládli Peruánci. Černý absolvoval životné preteky, na dosah mal aj OH

Po pretekoch priznal, že sa sústredil na ME, no výsledkom na podujatí so zlatým štatútom seriálu World Race Walking Tour získal body do olympijského rankingu.

"Určite to boli moje životné preteky, teším sa, že to takto vyšlo. Už pred dvoma týždňami som cítil, že by to dnes takto nejako mohlo dopadnúť.

Taktiku som splnil presne do bodky. Síce som podľa formy tušil, že mám teoreticky šancu aj na ostrý olympijský limit, ale nemal som ešte limit do Ríma, preto som išiel takticky, aby som mal aspoň istotu štartu na ME.

Začiatok bol preto opatrnejší, aj keď tempo nebolo vôbec pomalé," uviedol Černý pre webstránku atletika.sk. V domácich pretekoch bol najlepší z Európanov.