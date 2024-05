Forma sa dostavila, teší sa Gajanová. V hlavnom programe bude 39 Slovákov

V Banskej Bystrici sa predstaví slovenská elita

Sezónu som začala kvalitnými výkonmi, takže dúfam, že formu dokážem na P-T-S predviesť. Súperky sú veľmi vyrovnané, bude to dobrý boj. Banskobystrický štadión poznám, veľmi dobre sa mi tu trénuje, teším sa na preteky. Príde ma povzbudiť až 15 členov mojej rodiny, na to sa tiež veľmi teším.“

Pred piatkovým podujatím P-T-S uviedla: "Výkon z mítingu Diamantovej ligy ma povzbudil psychicky, pretože aj papierovo sa potvrdilo, že forma sa dostavila a to mi dodáva odvahu i sebavedomie do piatkových pretekov. Verím, že som dobre pripravená. Posledné dva týždne som absolvovala kvalitné tréningy vo Švajčiarsku.

Veszelka chce prekvapiť

O miestenku na OH v Paríži a takisto na ME v Ríme bojuje trojskokan Tomáš Veszelka, ktorý sa po dlhej trojročnej pauze spôsobenej zdravotnými problémami dostáva postupne do formy.

Minulý piatok na bronzovom mítingu v rakúskom St. Pöltene vyhral výkonom 16,39 m, čo bol jeho najlepší výkon od septembra 2020, keď na P-T-S v Šamoríne zdolal 2-násobného olympijského šampióna a 4-násobného majstra sveta Christiana Taylora. Na skalp tohto slávneho Američana si slovenský trojskokan trúfa i v piatok.

"Nechcem podceňovať Christiana, no nemyslím si, že on bude až taký silný súper. Skôr si myslím, že Ind Čithravel, Nemec Hess a Talian Dallavalle budú oveľa silnejší súperi. Bude to ťažké. Čakal som trošku ústretovejšiu štartovku pre mňa, ale čo sa dá robiť. Treba ísť do toho tak, ako je to nastavené.

Verím, že prekvapím. Povrch je dobrý, atmosféra bude určite skvelá, chcem to využiť. Očakávam od seba čo najlepší výkon a umiestnenie, pretože táto nová rankingová metóda je skôr matematická hra, ide tu iba o čísla, teda priemer piatich výkonov. Chcem skočiť čo najďalej, posunúť sa v centimetroch ďalej.“