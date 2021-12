Úradujúci majster nesúťažil rok a pol. Šprintér Coleman oznámil termín návratu

NEW YORK. Úradujúci majster sveta na 100 m Christian Coleman má po odpykaní 18-mesačného trestu v pláne vrátiť sa do súťažného diania na januárových halových pretekoch Millrose Games v New Yorku. Tie sa uskutočnia 29. januára 2022.

Zlatý medailista z MS 2019 v Dauhe zo stovky aj štafety na 4x 100 m porušil antidopingové pravidlá tým, že trikrát zmeškal kontrolu.

Pôvodne si mal odpykať dvojročný trest od nezávislého tribunálu Jednotky atletickej integrity (AIU), ale na Športovcom arbitrážnom súde (CAS) v Lausanne mu ho skrátili na 18 mesiacov.