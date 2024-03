Slovákov v Glasgowe bolo vidno, zapísali si štyri miesta v top 20. Panuje aj znechutenie

Štvorstovkári zlepšili v rozbehu národné maximum spred dvoch rokov o 58 stotín sekundy a skončili na prvej priečke pod čiarou postupu, no finále pre nich napriek tomu bolo ďaleko.

Štafeta 4x400 m obsadila 7. priečku v národnom rekorde 3:09,21 min, z rozbehov do semifinále postúpil Ján Volko na 60 m a Viktória Forsterová so Stanislavou Škvarkovou na 60 m prek.

Bežali ako keby štafetu na 4x404 metrov, lebo zakaždým museli vyjsť do tretej-štvrtej dráhy a z nej potom zbehnúť k okraju.

Za toto sme podali protest. Som hrdý na chalanov, ako sa so všetkými nástrahami popasovali, mali to veľmi náročné.

"Som znechutený z počínania rozhodcov. U jury sme strávili takmer dve hodiny. Rozhodcovia na ploche úvodnú odovzdávku totálne pokazili, zle zoradili bežcov a jeden dokonca potiahol Patrika z tretej dráhy do piatej.

Členovia štafety však získali motiváciu pre ďalšiu prácu a dôležité skúsenosti z vrcholného podujatia, ktoré pre nich môžu byť dôležité v snahe dostať sa už na júnové ME pod otvoreným nebom v Ríme.

Volko s druhým najlepším výkonom

Volko v rozbehu zabehol sezónne maximum 6,59 a v semifinále napriek zraneniu lýtka dosiahol iba o stotinu horší čas a obsadil celkovú 13. priečku.

Pripísal si tak druhý najlepší výsledok na halových MS zo štyroch účastí. Forsterová po rozbehu dlho tŕpla, až na poslednú chvíľu sa dozvedela, že bude v semifinále.

Eufóriu následne pretavila do druhého najlepšieho času kariéry 8,04 s a konečné 14. miesto. Škvarková sa v premiére na HMS dokonca pôvodne zmierila, že do semifinále ju neposunulo ani sezónne maximum 8,11, no po zranení súperky sa medzi najlepších 24 dostala.