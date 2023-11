Lanária najväčšie hviezdy. Banskobystrická latka chystá veľkolepý jubilejný ročník

V roku 2024 bude znova súčasťou striebornej kategórie Svetovej halovej tour (World Athletics Indoor Tour Silver) s bodovaním pre svetové rebríčky na úrovni kategórie B. Pre špecializované mítingy je to najvyššia možná kategória.

Na ME v Mníchove bola piata. Je aj strieborná z halových ME 2021 v Toruni a na posledných MS v Budapešti skončila piata.

Rokovania prebiehajú s rekordérkou mítingu a majsterkou Európy z Mníchova Jaroslavou Mahučichovou z Ukrajiny. Na 27. ročníku BBL zlepšila legendárny rekord mítingu Blanky Vlašičovej z 205 na 206 cm. Tento výsledok ostal absolútne najlepší v roku 2021, lepší ako OH či Diamantová liga.

Tradičný účastník je Rivera, finalista MS. Na BBL má sériu neprerušených štartov od roku 2017. V roku 2024 to bude tak už jeho ôsmy štart za sebou. Na Slovensko má aj skvelé letné spomienky, svoje absolútne maximum a národný rekord 231 skočil na PTS v Šamoríne v roku 2021.

Organizátori rokujú aj s olympijským víťazom a trojnásobným majstrom sveta Mutazom Baršímom z Kataru.

V oboch súťažiach pôjde aj o kvalitnú možnosť plniť limity na halové MS 2024 v Glasgowe (234 a 198), letné ME 2024 v Ríme (226 a 192) a OH v Paríži (233 a 197) a tiež získať dôležité body do kvalifikačných rebríčkov.