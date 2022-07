Má 35 rokov a vychováva syna. Fraserová-Pryceová stále vládne svetu atletiky

Bilancia Fraserovej-Pryceovej je o to viac obdivuhodná, že dokázala zladiť úspešnú športovú kariéru aj s materskými povinnosťami, keď vychováva štvorročného syna.

Výkon 10,67 predviedla tretíkrát v sezóne, predtým to zvládla aj v polovici mája v Nairobi a koncom júna na mítingu Diamantovej ligy v Paríži.

"Áno, mám už 35 a získala som piaty titul. Je to výnimočné. Veľa ľudí hovorí o mojom veku a to, že som matka. Pre mňa je to skrátka súčasť mojej životnej cesty.

Nepremýšľam o veciach, ktoré by mali mať na mňa negatívny vplyv. Stále verím, že dokážem bežať rýchlo a kým mám vieru, nezastavím sa," deklarovala odhodlanie Jamajčanka, ktorá dokáže pravidelne na seba upútať aj vždy iným pestrofarebným účesom.

Fraserová-Pryceová má pred sebou ďalšiu métu. Šesťkrát v jednej disciplíne triumfoval na MS iba ukrajinský žrdkár Sergej Bubka. Jamajčanka môže jeho zápis vyrovnať o rok v Budapešti.