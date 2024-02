Slovenská výprava bude mať na halových MS deväť atlétov, viac v histórii nikdy nemala

Slovensko na halových MS v ére samostatnosti nikdy nezískalo cenný kov a prehnané očakávania nemôže mať ani tentokrát.

"Určite by sme boli spokojní s jedným umiestnením do 8. miesta a dvoma semifinále. V štafete bude štartovať deväť tímov, tu sa tie ambície byť v prvej osmičke javia možno blízko.

No ja pevne verím, že chlapci si stanovia cieľ zdolať tri štafety a postúpia do finále. Nie je to nemožné. Všetka ich snaha však smeruje k júnovým ME.

Chalani vedia, že musia predviesť dva kvalitné výkony, aby sa dostali do Ríma. Majú tak dvojitú motiváciu," predstavil ambície slovenskej výpravy Repčík.