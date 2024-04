Slováci chcú na MS získať miestenku do Paríža. Šanca je vysoká, hovorí Černý

Pred nedeľným šampionátom v tureckej Antalyi to uviedol šéftréner reprezentácie Roman Benčík.

BRATISLAVA. Hlavným cieľom slovenských reprezentantov na tohtoročných MS družstiev v chôdzi bude kvalifikovať sa na OH 2024 v Paríži.

Verím však, že cieľ sa nám podarí splniť a v Paríži budú slovenskí chodci štartovať aj v tejto novej olympijskej disciplíne," uviedol Benčík pre web atletika.sk.

Do Paríža sa kvalifikuje každý tím, ktorý sa umiestni do 22. miesta. Päť krajín bude mať nárok na dve miestenky, zvyšné tri miesta pripadnú trom krajinám na základe ich postavenia vo svetovom rebríčku.

Burzalová s Černým už skúsenosť so štafetou majú, minulý rok v decembri v tejto disciplíne triumfovali na šampionáte v Dubline.

"Šanca, že Slovensko bude mať na olympiáde zastúpenie v chodeckej štafete, je vysoká. Otázka podľa mňa znie tak, či pôjde do Paríža jeden alebo až dva slovenské tímy," skonštatoval Černý.

Katerinka Czaková a Úradník budú naopak v štafete štartovať prvýkrát. Podľa Úradníka je ich šanca na kvalifikovanie reálna, no nebude to jednoduché: "Verím, že ak sa nestane nič nepredvídané, môžeme pomýšľať na olympijskú miestenku. Obaja urobíme všetko pre to, aby sme ju získali."