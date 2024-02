Banskobystrická latka prišla na poslednú chvíľu o najväčšiu hviezdu, vyradilo ju zranenie

BANSKÁ BYSTRICA. Organizátori jubilejného 30. ročníka výškarského podujatia Banskobystrická latka (BBL) zažívajú deň pred začiatkom podujatia hektické chvíle. Pre zranený chrbát totiž odriekol na poslednú chvíľu účasť katarský skokan a tokijský olympijský víťaz Mutaz Esa Baršim, ktorý je zároveň rekordér mítingu výkonom 240 cm a vo svete momentálne nemá konkurenciu. "S ľútosťou musím oznámiť, že na Banskobystrickej latke tento rok nebudem môcť skákať. Dôvodom je moje zranenie chrbta. Snažil som sa dať do poriadku, ale momentálne som na liečebných procedúrach v Mníchove.

Lekári mi povedali, že nemôžem súťažiť. Aj halové majstrovstvá sveta v Glasgowe sú v tejto chvíli vzdialené. Mrzí ma to o to viac, že Banskobystrická latka mala byť mojím jediným štartom a mám na toto podujatie len tie najlepšie spomienky," vysvetlil Barším.

K neúčasti najlepšieho výškara na svete sa vyjadril na pondelňajšom tlačovom brífingu manažér BBL Alfons Juck: "Do poslednej chvíle sme riešili možnosť, či lekári dovolia Baršimovi pricestovať. Zvažoval rôzne možnosti vrátane súkromného lietadla na bližšie letisko, ale žiaľ ukázalo sa, že je to nereálne. Liečil sa na klinike, kam chodia špičkoví športovci. Nie je možné, aby teraz skákal, musí sa zotavovať zo zranenia. Ani na halových majstrovstvách sveta v Glasgowe by nemal štartovať.“ VIDEO: Alfons Juck, manažér podujatia

Kórejčan Woo chce skočiť osobný rekord Banskobystrická latka však nepríde o hlavného Baršimovho konkurenta. Je ním kórejský výškar Sanghyeok Woo, ktorý už halovú sezónu odštartoval v českých Hustopečiach výkonom 233 cm. V Banskej Bystrici tento ázijský výškar prezradil, že má vyššie ambície: „Po prvom štarte sa cítim výborne. Chcel by som prekonať 237 cm, čo by bol môj osobný rekord. Ak by sa to podarilo, skúsil by som latku na 240 cm. Samozrejme chcem zvíťaziť, som dobre pripravený a už sa neviem dočkať, kedy budem tu v tejto hale skákať. S Baršimom by to bolo zaujímavejšie, pretože keď s ním súťažím, dostanem zo seba viac. Verím, že na olympiáde v Paríži sa s ním stretnem a získal tam zlato.“

V súťaži žien sa predstaví najväčšia favoritka na víťazstvo Austrálčanka Eleanor Pattersonová. V tomto roku ešte neskákala, pôjde o jej prvý štart v halovej sezóne. "Cítim sa dobre, neviem sa už dočkať prvého štartu. Som trošku nervóznejšia, ale kde začať halovú sezónu lepšie ako v Banskej Bystrici? Veľmi sa teším. Verím, že pred olympiádou získam pretekársku formu a dosiahnem výkony, ktoré budú prísľubom do letnej sezóny. Som rada, že nie som zranená, mám za sebou kvalitnú prípravu a tréningy, sústreďujem sa hlavne sama na seba. Verím, že sa mi podarí na Banskobystrickej latke kvalitný výkon. Chcela by som skočiť aspoň 197 cm, ale môžu byť z toho aj dva metre. Verím, že mi pomôže úzky kontakt s divákmi. Je to tu ako jedna veľká párty, chcem si to užiť," povedala Pattersonová. Podujatie je vypredané Organizátori si v mužskej kategórii želajú čo najviac výkonov nad 230 cm a v ženskej nad 195 cm. "Vieme, že Kórejčan Woo má oveľa vyššie ambície, tak sa nechajme prekvapiť. U žien vieme, že by sa radi priblížili k dvom metrom. Tento ročník však bude výnimočný aj účasťou viacerých legiend. Ako čestný hosť príde Chavier Sotomayor z Kuby," dodal Juck pre TASR.