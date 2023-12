Dosiahla druhý najlepší výkon kariéry. Chodkyňa Czaková vyhrala míting v Dubline

Tridsaťpäťročná zverenkyňa trénera Mateja Spišiaka zaostala za svojím osobným rekordom z roku 2018 o 39 sekúnd, za limitom na budúcoročné ME v Ríme iba o dve sekundy.

Na podujatí s bronzovým štatútom tak získala v nedeľu cenné body do olympijskej kvalifikácie.

"Túžila som po výkone okolo 1:33 h, naň som si trúfala, ale že to až takto vypáli, to som nečakala. Takmer celé preteky som si odtiahla sama. Trochu pofukovalo, ale to mi až tak neprekážalo.