Hamšík sa zúčastnil polmaratónu v Bratislave. Výkon ma príjemne prekvapil, vraví

"Bol to jeden z najvydarenejších ročníkov bratislavského maratónu. Prispelo k tomu nielen krásne slnečné počasie, ale aj vyše 13-tisíc prihlásených bežkýň a bežcov, ktorí po oba dni vytvorili skvelú atmosféru. Tá sa preniesla aj do bratislavských ulíc.

BRATISLAVA. Hlavné mesto Slovenska počas uplynulého víkendu hostilo už 19. ročník maratónu, pričom na rôznych vzdialenostiach a tratiach sa do súťaží zapojilo cez 13-tisíc bežcov. Ich schopnosti poriadne preverilo na úvod apríla mimoriadne teplé počasie.

Trochu sme sa obávali privysokej teploty, no napokon sme aj túto výzvu zvládli. Na trať sme rozmiestnili rozprašovače vody, v pohotovosti boli hasiči, posilnili sme možnosti občerstvovania," uviedol riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič podľa tlačovej správy organizátorov.

V Bratislave počas víkendu štartovali aj traja bývalí slovenskí futbaloví reprezentanti. Lukáš Tesák zvládol svoj premiérový maratón za 4:30:28 h a Vratislav Greško absolvoval polovičnú trať za 1:33:36 h.

Niekdajší kapitán národného tímu Marek Hamšík sa predstavil v polmaratónskej štafete a kvarteto, ktoré rozbiehal, obsadilo 12. priečku a dosiahlo desiaty najlepší čistý čas (1:40:16 h) spomedzi 356 štafiet. Finišmanom tejto štvorice bol redaktor športovej redakcie agentúry SITA Peter Mráz.

"Veľmi ma to bavilo, určite sa vrátim aj na budúci rok. Počas kariéry som sa nabehal dosť, takže teraz už nebehávam, ale udržiavam si kondíciu. Predsa len mám radšej bicykel. Môj výkon ma však celkom príjemne prekvapil. Na individuálny maratón či polmaratón by som si netrúfol, na trénovanie takýchto vzdialeností by som sa asi poriadne natrápil.

Ale už sme sa s kamarátmi dohodli, že nabudúce sa prihlásime na dlhšiu štafetu. Desať kilometrov bude tak akurát. Vidieť toľko bežcov na jednom mieste je úžasné. Klobúk dole pred organizátormi aj pred všetkými, ktorí sa na maratón či polmaratón odhodlali,“ uviedol Marek Hamšík.