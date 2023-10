Dráha bola ďaleko, tak trénoval na maratón. Objav roka zabehol svetový rekord

Pri tejto rýchlosti musel bežec výrazne zrýchliť, aby sa to podarilo. Pri vtedy platnom svetovom rekorde chýbalo po dvoch hodinách maratóncovi do cieľa stále celý kilometer.

BRATISLAVA. Keď koncom roku 2016 oznámila spoločnosť Nike projekt Breaking2, na konci ktorého mala byť pokorená 2-hodinová hranica na maratónskej trati, znelo to nereálne. V tom čase do tejto hranice chýbali bezmála tri minúty. Zdalo sa, že je to príliš veľký skok.

„Dokonca keď som uvidel časomieru som si povedal, že možno by to vyšlo aj pod dve hodiny,“ opisoval záver pretekov. Nepodarilo sa mu to, no i tak pri víťaznom behu vraj nemal žiadnu krízu. V cieli pôsobil sviežo.

Aj preto sa ho pýtali novinári na tlačovej konferencii, či sa už pri maratóne trápil a zažil bolesť. Pre istotu otázku opakovali dvakrát.

Neboli si istí, či ju Kiptum pochopil správne.