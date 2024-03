Na postup mu chýbali štyri stotiny sekundy. Volko aj napriek zraneniu zabehol solídny čas

GLASGOW. Slovenský atlét Ján Volko sa neprebojoval medzi najlepšiu osmičku do finále behu na 60 m na halových MS v Glasgowe.

"Vzhľadom na to, čo tomu predchádzalo, som maximálne spokojný. Dve hodiny pred štartom som netušil, či budem štartovať.

Napokon som bežal a nebolo to úplne múdre rozhodnutie. Určite ma za to čaká aj kritika. Nejako som to však zvládol aj s podporou môjho tímu, za čo veľmi ďakujem. Čas beriem všetkými desiatimi," povedal Volko v rozhovore pre Českú televíziu.