Volko je s formou je spokojný. Na halovom šampionáte v Glasgowe nastúpi deväť bežcov

BRATISLAVA. Slovenských atlétov čaká od 1. do 3. marca prvý vrchol sezóny. V Glasgowe sa budú konať 19. halové majstrovstvá sveta. Slovenskú výpravu bude tvoriť deväť bežcov.

"Stratil som tri týždne a za dva týždne tento výpadok nedobehneme. Čo sa však týka formy a celkového nastavenia, momentálne som spokojný. Nebudem robiť prognózy o tom, čo môžem v Glasgowe dosiahnuť. Verím si, že som dobre pripravený a že tím urobil maximum. Už to treba iba ukázať na šampionáte," uviedol v pondelok na tlačovej konferencii.

"Je to tak pre mňa lepšie. Na hladkej šesťdesiatke si všetko vyskúšam, nasajem atmosféru. Zistím, aká je dráha, bude to taký test. Samozrejme, dám do toho všetko a budem bojovať v oboch disciplínach.

Ak sa veľký výsledok nepodarí, svet sa nezrúti. Pôjdeme ďalej. Ešte sú pred nami dva vrcholy sezóny," pripomenula Forster, ktorú v Glasgowe na 60 m prek. doplní na štarte aj Stanislava Škvarková.

Väčšinu výpravy tvoria členovia štafety na 4x400. V tejto disciplíne Svetová atletika nevypísala limity, Slovenský atletický zväz (SAZ) však vytvoril nominačné kritérium, ktorí slovenskí bežci s prehľadom prekonali, keď ich priemerný výkon bol lepší ako stanovených 47,90 s.