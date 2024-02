Poradil sa s tímom. Volko napokon pobeží na halových MS v Glasgowe

BRATISLAVA. Šprintér Ján Volko triumfoval v sobotu v Bratislave už ôsmykrát za sebou na halových majstrovstvách Slovenska v najkratšom šprinte na 60 m a potešil ho aj víťazný čas. Výkonom 6,61 vyrovnal svoj vlastný rekord podujatia z roku 2021.

Volka v príprave na halovú sezónu pribrzdilo zranenie a nemal v nohách toľko štartov ako v predchádzajúcich ročníkoch v rovnakom čase. Už v rozbehu však vylepšil sezónne maximum na 6,69 a vo finále zabehol ešte o osem stotiniek lepší čas.

"Z výkonu sa veľmi teším. Som vďačný celému tímu, že sa to podarilo. Veril som, že to dnes bude pod 6,70. Tréningové časy naznačovali, že by to mohlo vyjsť. Výkon 6,61 som však vôbec nečakal.