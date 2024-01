Ani zranenie Volka nezastavilo, na zlatom mítingu sa dostal do finále

“S behom nie som spokojný a ani a výsledným časom… Pokazil som štart, a potom som už len doťahoval stratu. Teší ma však, že som v poriadku, zdravý a motivovaný do ďalších pretekov,” skonštatoval Volko.

Aj po zranení a minimálnom rýchlostnom tréningu sa na zlatom mítingu World Athletics Indoor Tour v kazašskej Astane dostal na 60 m do finále v ňom obsadil 7. miesto časom 6,72, keď o stotinku zdolal Katarčana nigérijského pôvodu Ogunodeho.

Do finále postupovali priamo prví traja z oboch rozbehov plus dvaja s najlepšími časmi. Volko z finále o stotinku vytlačil najlepšieho Rakúšana Markusa Fuchsa, štvrtého v II. rozbehu.

Našťastie, vyšlo to už v rozbehu. Som veľmi, veľmi spokojná. Janko bol vo finále – splnili sme cieľ. Nebolo to jednoduché, ale máme dôležité body a to je podstatné.

Po zranení ho nič nebolí, ale ešte sa necíti komfortne. Verím, že to bude už len lepšie," uviedla pre atletika.sk.