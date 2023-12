Volko sa vrátil z dlhého tréningového kempu v JAR, zvažuje štart na mítingu v Česku

V JAR absolvoval Volko ovedna 30 dní prípravy. "Objavili sa síce drobné komplikácie a zranenia, čo je však pri takejto kvalite a intenzite tréningov bežné.

Vďaka našim fyzioterapeutkám Veronike a Claudii sme však aj tieto problémy zvládli. Bez nich by to bolo asi sotva možné. Aj o tomto je vrcholový šport, ktorý si vyžaduje nemalé financie.

V Afrike sme dokázali odrobiť maximum kvalitnej prípravy a teraz budem držať palce všetkým našim zverencom, aby to, čo odtrénovali, dokázali pretaviť do kvalitných výkonov,“ poznamenala trénerka Bendová.

Trojnásobný medailista z halových ME Ján Volko sa teraz bude pripravovať doma v Bratislave, no už 1. januára vycestuje na sústredenie do maďarskej Nyíregyházy do modernej haly.

Plán je taký, že prvý štart v halovej sezóne absolvuje 27. januára v kazašskej Astane.