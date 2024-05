Gajanová potvrdila parádnu formu. V Banskej Bystrici atakovala osobný rekord

"Určite som spokojný so stovkou. Tam to bol lepší prejav, aj to malo ťah. Na dvojstovke som bol pomalý v zákrute a v závere som už úplne nevládal. Celkovo to beriem pozitívne, najmä s ohľadom na to, že bol protivietor. Verím, že na dvojstovke sa čas pod 21 sekúnd ešte dostaví.

Som rád, že som mohol bežať pred domácim publikom a možno mu aj urobiť radosť. ME v Ríme sú bližší cieľ, získavanie bodov je však pre účasť na olympiáde dôležité, najmä na stovke. Verím, že ešte zabojujem o dobré body," zhodnotil svoje vystúpenie Volko.