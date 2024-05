Gajanová ukázala medzinárodnú formu. Bude sa P-T-S pri výročí opäť sťahovať?

Pod Urpínom sa konal míting P-T-S druhýkrát za sebou, tentoraz iba tri dni pred uzávierkou štartovej listiny majstrovstiev Európy v Ríme, ktoré sa budú konať 7.-12. júna. Zároveň je aj v plnom prúde kvalifikácia na OH v Paríži.

"Som rád, že sme to zvládli v týchto nie príliš jednoduchých časoch. Bola to pre nás aj generálka pred majstrovstvami Európy do 18 rokov, ktoré budú v druhej polovici júla taktiež v Banskej Bystrici.

Tento míting sa konal pod Urpínom druhýkrát a teraz to bolo aj o tom, aby pomohol slovenským atlétom v rebríčku pre účasť na ME a OH.

Myslím si, že podujatie sa vydarilo aj napriek nástrahám počasia. Prišlo relatívne dosť divákov, hlavná tribúna sa zaplnila, mohlo ich byť na štadióne zhruba dva a pol tisíc, za čo sme radi," neskrýval spokojnosť Korčok.

Doma zvíťazila len Gajanová

Ako jediná zo slovenských atlétov si pripísala prvenstvo na mítingu so strieborným štatútom Svetovej atletiky osemstovkárka Gabriela Gajanová časom 1:59,57 min, ktorý bol pre ňu výkon sezóny a druhý najlepší čas kariéry.