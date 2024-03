Duplantis stál nad priepasťou, no má zlato. Bolo to moje najťažšie víťazstvo, vravel

GLASGOW. Fenomenálny švédsky žrdkár Armand Duplantis opäť nespoznal trpkosť prehry, no atletický halový šampionát v Glasgowe bol pre neho nová skúsenosť.

Kendricks v nasledujúcom období aj vinou zranení ustúpil do pozadia, Duplantis medzitým prekonával svetové rekordy.

Sezónne maximum vylepšil až na tretíkrát, skúšal aj svetový rekord 624, no skoky nemali veľkú šancu na úspech.

Duplantis sa na 585 začal trápiť a po dvoch nezdaroch sa ocitol na hranici priepasti. Zvládol to, 590 vynechal a rozhodol na výške 595, ktorú prekonal na druhý pokus.

Uplynulú sezónu ukončil na finále Diamantovej ligy v Eugene svetovým rekordom 623 a nič nenaznačovalo, že by mal v súboji s 31-ročným Američanom hrať druhé husle.

"Toto bolo moje najťažšie víťazstvo," povedal Duplantis podľa serveru Svetovej atletiky. "Sam je ťažký súper, dokáže zo mňa dostať to najlepšie. Niekoľkokrát som sa ocitol chrbtom pri stene. Som rád, že som zvládol ten tretí pokus."

Duplantis nepôsobil suverénne, no podľa vlastných slov nepodľahol panike. "Snažil som sa zbytočne nepremýšľať nad nevydarenými pokusmi.

Ak máte už iba jednu šancu, je to vždy tlak, no snažím sa to brať pozitívne. Každý pokus znamená možnosť úspechu. Je však pravda, že som pripravil mojej mame veľa desivých chvíľ.

Musím sa jej za to ospravedlniť. Veď ona je mojou inšpiráciou," vyzdvihol Duplantis svoju mamu Helenu, ktorá je zároveň súčasťou jeho trénerského tímu.