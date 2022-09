Sústavný náhradník? Griezmann má nádej, môžu ho oslobodiť od barcelonskej klauzuly

A práve to sa môže zmeniť. Atlético a Barcelona sú blízko k tomu, aby sa v prípade Griezmanna dohodli.

Francúzsky denník L'Equipe však prišiel so správou, že kluby našli riešenie problému. Poplatok by sa mal zo 40 miliónov znížiť na 25.

V tom prípade by mal Griezmann šancu na to, aby do zápasu zasiahol aj na dlhší čas. Francúz totiž odohral celý zápas naposledy v apríli, keď Atlético podľahlo Bilbau 0:2.

Griezmann prišiel do Barcelony v roku 2019 práve z Atlética až za 120 miliónov eur. V katalánskom veľkoklube sa nepresadil tak, ako sa od neho očakávalo a v auguste 2021 sa vrátil do madridského klubu na dvojročné hosťovanie s možnou opciou.