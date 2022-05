Ak by som hral ako otec, na šampionát sa nedostanem, smeje sa Kollár

Premiéru v seniorskej reprezentácii zažil v novembri 2019 v deň svojich dvadsiatich narodenín. Na úvodnom tréningu ich oslávil tradične, šľahačkou do tváre.

"Vtedy som sa začal cítiť dobre. Hovoril som si, ty kokos, asi to pôjde. Opadla zo mňa nervozita. Bol som z toho až prekvapený," opísal pocity z prvého zápasu.

V príprave ste si nastúpili na všetkých šesť zápasov. Verili ste, že sa prepracujete do finálnej zostavy na majstrovstvá sveta?

Pravdupovediac, ani nie. Niektoré zápasy som nehral podľa mojich predstáv. Nakoniec to vyšlo a som rád.

Teším sa, že som sa dostal do záverečnej nominácie. Budem robiť všetko, aby som dostal príležitosť v zápase a v ňom urobil to, čo tréner vyžaduje. Chcem dať do toho sto percent.

Prežíval s vami otec nomináciu na záverečný turnaj?