Ako predáš zápas, keď vyhráš, bráni sa Gábor Boráros voči podozreniam

Až do spomenutého súboja mal podľa bilancie na portáli Sherdog šesť prehier v rade, vždy hneď v 1. kole.

Boráros podozrenia ohľadom zápasu do tejto chvíle nekomentoval.

Pre portál Netky.sk až teraz poskytol víťaz prvej série reality šou Oktagon Výzva prvé vyjadrenie k celej kauze.

„Ani neviem, na čo som čakal, nevedel som, že to budú brať tak vážne. Mysleli si, že som predal zápas. Ak má niekto rozum, musí rozmýšľať. Ako predáš zápas, keď vyhráš?

To už je aká hlúposť, predať ho, keď ho vyhráš. Keď ho prehráš, môžu to hovoriť, že som to zahral, ale v tomto prípade som vyhral. Najväčšie kurzy boli, že prehrám zápas. Vyhral som a vyhratý zápas nemôžeš prehrať,“ povedal.