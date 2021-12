Na farmu už nechce, aj keby mal mrznúť. Čím NHL ohúrila Ružičku?

Fúú, bolo to silné. Ani som nevedel, čo mám robiť a ako sa radovať. Našťastie ku mne hneď prikorčuľovali spoluhráči, naskákali na mňa a bolo vybavené. Tie chvíle si budem pamätať do konca života.

Podobne ako váš dobrý kamarát Martin Fehérváry ste na štarty v NHL dlho čakali. Na farme v AHL ste pritom žiarili, pozvánka do prvého tímu však neprichádzala. Ako ste vnímali náročné obdobie?

Každý tím NHL má k mladým hráčom iný prístup. Čakanie bolo dlhé, na druhej strane, v niečom mi to mohlo pomôcť. Do zámoria som odlietal dobre pripravený, o to viac som bol sklamaný, keď som šiel zas na farmu. Znova som musel potvrdiť, že patrím do NHL.